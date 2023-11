Violenza donne: Pizzighini (M5s), facciamo rumore, educhiamo al rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo uniti al minuto di rumore condiviso da tutti quei giovani che lo scorso fine settimana hanno detto basta, rifiutando e rompendo i codici di quel modello tossico di patriarcato che non condanna e ancora oggi troppo spesso resta in silenzio. Ben vengano i gesti simbolici, ma ora servono misure concrete per fermare la strage. Credo che dal Consiglio Regionale Lombardia, una delle massime sedi istituzionali del nostro Paese, debba partire una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione senza precedenti" Lo ha detto la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pizzighini, durante il dibattito in Aula sulla violenza di genere. "Bisogna insegnare ai nostri giovani che la cultura della tolleranza e del rispetto sono l’unico antidoto alla violenza - ha aggiunto - bisogna mettere in guardia i giovani, sin da piccoli, sugli stereotipi che incontrano costantemente, sui media, a scuola, nella vita". "Bisogna incoraggiare una cultura dell'accettazione e dell'accoglienza e istruire i ragazzi sui diritti delle donne, non solo in famiglia, ma anche nelle scuole che rivestono un ruolo educativo primario. Bisogna aumentare i finanziamenti destinati a centri antiviolenza, che per primi si trovano fronteggiare l’emergenza, nonché occorre aumentare le risorse per il cosiddetto reddito di libertà", ha concluso Pizzighini. (Com)