Sport: da Lombardia bando per l'acquisto di protesi per lo svolgimento di attività sportive

22 luglio 2021

- Il bando per l'acquisto di protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica è stato illustrato da Lara Magoni sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia a 'Ricominciamo a volare', associazione del territorio vigevanese, la prima del suo territorio ad essere gestita da persone con disabilità motorie. Obiettivo di questa realtà è infatti proprio quello di incoraggiare la partecipazione attiva delle persone con disabilità all'interno della società. "Il bando aperto fino al 22 gennaio - ha spiegato Lara Magoni - è un'occasione per parlare di sport in modo inclusivo. E' un bando innovativo a livello nazionale, la Lombardia è infatti la prima regione in Italia a mettere a disposizione questo strumento e per questo spero che i lombardi accolgano questa opportunità per poter godere di questo strumento e diventare così sportivi attivi e magari, chissà, anche campioni paralimpici". Il bando, finanziato dall'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, mette a disposizione 1 milione di euro ed è destinato ai cittadini di età compresa tra 10 ed i 65 anni.(Com)