Violenza donne: Romeo (Lega) visita sede ProVita, solidarietà per vile attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica, restituendoli con obiettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi" Massimiliano Romeo

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premierin Senato

23 luglio 2021

- "Questa mattina mi sono recato alla sede Onlus ProVita di Roma per esprimere tutta la mia solidarietà e quella del gruppo della Lega per il vile assalto subito sabato scorso. Di fatto è un attacco alla vita e alla famiglia da parte di movimenti estremisti che sanno esprimere solo odio", afferma capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, a margine della sua visita alla sede di Pro Vita assaltata lo scorso sabato. "Sono gli stessi che pretendono corsi di educazione sessuale nelle scuole per contrastare la violenza, coloro che a parole dichiarano di combattere le discriminazioni ma che, invece, per primi discriminano chi non la pensa come loro. In tutto questo, spiace anche constatare tanti silenzi che pesano", conclude.(Rin)