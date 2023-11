Legge Bilancio: Landini (Cgil), sciopero è confermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono confermate tutte le ragioni dello sciopero”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sulla legge di Bilancio. “Venerdì, il primo dicembre, si chiude il giro degli scioperi. Sono confermate le ragioni perché al di là del confronto e dell’ascolto, il governo non ha cambiato nulla della manovra di Bilancio, e sul ritiro dell’articolo 33 si è limitato a dire che stanno ragionando e valutando delle modifiche ma non il fatto che interverranno in quella direzione”, ha aggiunto.(Rin)