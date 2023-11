Albania: Rama partecipa a cerimonia alzabandiera a Valona per anniversario Indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Albania Edi Rama ha partecipato oggi a Valona alla cerimonia dell’alzabandiera in occasione dell’anniversario dell’Indipendenza. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. Oltre al premier, erano presenti anche il presidente albanese Bajram Begaj, il capo del governo kosovaro Albin Kurti, la presidente del Parlamento di Tirana Lindita Nikolla, il prefetto del distretto di Valona Flamur Mamaj e il sindaco Ermal Dredha. Dopo l’inno nazionale Begaj, Rama, Kurti e Nikolla hanno deposto una corona di fiori davanti al monumento cittadino simbolo della libertà e dell’indipendenza. Oggi l’Albania celebra il 111mo anniversario dalla dichiarazione dell’Indipendenza. Come riferisce “Ata”, migliaia di albanesi da tutto il mondo si sono ritrovati a Tirana per partecipare al corteo organizzato per l’occasione. (Alt)