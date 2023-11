Legge Bilancio: Landini (Cgil), è sbagliata, continueremo con la mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continua ad essere una manovra sbagliata che fa cassa sul lavoro dipendente e sui pensionati, che non combatte la precarietà, non dà un futuro serio al nostro Paese e per quello che ci riguarda occorre proseguire con la mobilitazione". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sulla legge di Bilancio. Mobilitazione "che non finisce con la legge finanziaria - ha aggiunto - perché siamo di fronte alla necessità di riforme strutturali nel nostro Paese a partire da una seria riforma fiscale oltre che delle pensioni, il rinnovo dei contratti nazionali con gli aumenti e per cancellare la precarietà assurda che porta i giovani ad andare via”. “Abbiamo poi ribadito - ha concluso Landini - la nostra contrarietà alla logica delle privatizzazioni e su questo versante c’è bisogno di avviare una seria politica industriale di investimenti cosa che ancora non vediamo”. (Rin)