Violenza donne: Sassoli (Lombardia Migliore), non basta indignarsi, è ora di agire

- "Ci sono momenti per fare silenzio, nel rispetto delle vittime, momenti per parlare perché la discussione fa crescere consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni, e poi c'è il momento delle azioni concrete. Questo è quello che devono fare le Istituzioni tutte: agire. Bisogna in questo senso superare un approccio emergenziale: anche in questi giorni abbiamo assistito a un voto unanime in Parlamento per il pacchetto di nuove norme e una discussione sui finanziamenti ai centri antiviolenza". Lo ha detto Martina Sassoli, consigliera di Lombardia Migliore. "Tutte azioni indispensabili ma non sufficienti, perché intervengono quando la violenza si è già consumata. Attivare un nuovo approccio, che sia sistemico, di prevenzione è oggi imprescindibile. Serve avere un sistema di sentinelle in grado di captare i red flag, a partire dalle scuole, che segnalino quando si manifestano comportamenti che possono essere spia di atteggiamenti violenti e aggressivi", ha aggiunto. "Per questo - ha concluso Sassoli - è più che mai necessario l'accompagnamento psicologico dei più giovani, in modo da poter intervenire preventivamente ed evitare di rivivere momenti drammatici di cui la morte di Giulia Cecchettin e di tante altre donne è solo l'apice. Fermare la violenza, ogni forma di violenza non è una battaglia al femminile e nemmeno deve diventare un'accusa indiscriminata agli uomini come genere maschile. Fermare ogni forma di violenza è una battaglia di civiltà che deve impegnare tutta la società e le istituzioni". (Com)