Sardegna: a Sassari Galà pucciniano per salutare il 2024

- Sarà un “Galá pucciniano” ad aprire i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno. Appuntamento al Comunale di Sassari, il primo gennaio alle 18. Il concerto sarà a ingresso libero sino a esaurimento posti. I titoli di accesso si potranno ritirare da domani, 29 novembre, alla biglietteria del teatro comunale, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, e dalle 17 alle 20. L’evento è organizzato dall’Ente de Carolis, in collaborazione e con il finanziamento del Comune di Sassari, ed è inserito nella programmazione del cartellone “Sassari Natale insieme” proposta dall’Amministrazione cittadina. Come già annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Nanni Campus e dal presidente dell’Ente de Carolis Antonello Mattone, il concerto sarà uno dei primi eventi a livello nazionale dedicato a Giacomo Puccini nell’anno del centenario della sua morte. "Abbiamo voluto arricchire il cartellone natalizio con un evento di altissimo livello – spiega il sindaco Nanni Campus -. Un’idea che rafforza la sinergia tra Comune ed Ente de Carolis e offre ai cittadini la possibilità di assistere a uno spettacolo che ci auguriamo segni l’inizio di una nuova e grande tradizione, che riporti Sassari a quella posizione di guida culturale che merita, anche e soprattutto grazie alle realtà che operano in città, come lo stesso Ente de Carolis". (segue) (Rsc)