Sardegna: a Sassari Galà pucciniano per salutare il 2024 (2)

- A esibirsi sul palco del Comunale saranno il tenore sassarese Matteo Desole e il soprano cagliaritano Francesca Pusceddu. Desole volge dal 2011 un’intensità attività artistica che lo sta portando ad esibirsi in importanti contesti internazionali. Ha collaborato con la Fondazione Luciano Pavarotti di Modena, per conto della quale ha preso parte ai recenti allestimenti dello spettacolo Belcanto in tutta Europa ed è stato uno dei protagonisti dell'evento “Raina Kabaivanska presents the Stars of Opera” a Sofia. Pusceddu dal 2019 al 2021 ha fatto parte della prestigiosa Dutch National Opera Academy di Amsterdam. Come solista, ha cantato nei più importanti teatri e sale da concerto tra Italia, Olanda, Polonia, Germania, Marocco e Francia. È stata apprezzata recentemente nel ruolo di Berta nel “Barbiere di Siviglia” di Rossini presentato con grande successo nel cartellone della stagione lirica 2023 del de Carolis. Protagonista della serata anche l’Orchestra dell’Ente composta da 70 elementi e formata per il 98% da musicisti sardi, apprezzata da pubblico e critica anche nell’ultima stagione concertistica e lirica. L’orchestra sarà diretta da Francesca Tosi. La serata proporrà un ricco programma in cui saranno eseguite le arie più celebri, per tenore e soprano, del grande compositore lucchese. Il palco del concerto di capodanno era allestito anticamente accanto a Palazzo Giordano ed era un evento molto seguito dalla popolazione. "Siamo davvero felici di cogliere questa importante opportunità – dice il direttore artistico del de Carolis Alberto Gazale - che conferma il teatro di Sassari come uno dei più attivi in ambito nazionale. Crediamo che per il nostro pubblico sia il modo ideale per iniziare l’anno in un teatro Comunale addobbato a festa per accogliere gli spettatori ad un evento musicale di grande spessore artistico e culturale. Il nostro auspicio è che questo concerto possa diventare una nuova tradizione da ripetere di anno in anno". (Rsc)