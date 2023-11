© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga di due giorni della pausa delle ostilità tra Israele e Hamas è uno sviluppo positivo. Lo ha detto in un messaggio su X, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "L'Ue ringrazia i partner coinvolti, in particolare Stati Uniti, Egitto e Qatar, per i loro sforzi cruciali. Tutto deve essere fatto per preservare e proteggere la vita dei civili, sempre e ovunque", conclude Michel. (Beb)