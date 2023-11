Speciale difesa: Shtayyeh, “Israele sta praticando forme di genocidio contro palestinesi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele “sta praticando le peggiori forme di genocidio contro il popolo palestinese”. Queste le parole del primo ministro palestinese, Mohamed Shtayyeh, durante un incontro ieri sera a Ramallah con Tulia Ackson, presidente del parlamento della Tanzania. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, Shtayyeh ha informato Ackson “sugli sviluppi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme”. "Israele ha violato tutte le convenzioni e norme internazionali e il diritto internazionale e umanitario nella sua guerra contro il nostro popolo ovunque nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme, e sta praticando le peggiori forme di genocidio e crimini", ha sottolineato il premier israeliano, aggiungendo: "Vogliamo fermare immediatamente l’aggressione contro il nostro popolo, creare un percorso politico per porre fine all’occupazione e una soluzione equa che includa tutti i Territori palestinesi e incarnare la creazione di uno Stato palestinese ai confini del 1967 con Gerusalemme come capitale”. Shtayyeh ha ribadito il suo rifiuto di ogni tentativo israeliano di occupare la Striscia di Gaza o di prenderne parti come “zona cuscinetto”. Il primo ministro ha inoltre respinto ogni tentativo di trasferimento forzoso del popolo palestinese da Gaza e dalla Cisgiordania, inclusa Gerusalemme. (Res)