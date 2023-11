Speciale difesa: Libia, rappresentante Consiglio presidenziale, uniamo gli sforzi per ridurre immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante del Consiglio presidenziale della Libia (organo tripartito che svolge le funzioni di capo di Stato), Musa al Koni, ha affermato la necessità di unificare gli sforzi per sostenere la strategia nazionale al fine di ridurre l'immigrazione irregolare dal sud. Secondo quanto riferito sulla pagina Facebook del Consiglio, Al Koni ha incontrato ieri il direttore regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa dell'Agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, Othman al Balisi, e ha ricordato che la Libia è un Paese di transito. Secondo il rappresentante finora i lavoratori che arrivavano nel Paese non hanno mai avuto problemi, mentre ora è necessario combattere contro il traffico degli esseri umani e la criminalità transfrontaliera. “Questo ha reso l'immigrazione clandestina un fardello che la Libia difficilmente potrà affrontare da sola”, ha commentato Al Koni. A sua volta, il direttore regionale ha elogiato gli sforzi compiuti dalla Libia negli ultimi decenni in questo senso, “ospitando i migranti, fornendo loro assistenza completa nei centri di accoglienza e trattandoli in conformità con gli standard internazionali sui diritti umani”. Al Balisi ha ricordato che per limitare il fenomeno migratorio è necessario promuovere lo sviluppo nei Paesi di origine. (Lit)