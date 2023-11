Speciale difesa: Russia-Finlandia, Volodin, decisione di chiudere frontiera costerà a Helsinki 3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione delle autorità di Helsinki di chiudere tutti i valichi di frontiera al confine con la Russa eccetto uno potrebbe costare alla Finlandia circa 3 miliardi di euro. Lo ha affermato su Telegram il presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo), Vjacheslav Volodin. "Le autorità finlandesi hanno chiuso tutti i valichi di frontiera al confine con la Russia, tranne quello più settentrionale (...) Abbassando la cortina di ferro in Oriente, la leadership finlandese punisce soprattutto i suoi cittadini, privando il Paese dell'opportunità di svilupparsi", ha scritto Volodin. Inoltre, il presidente della Duma ha suggerito che la Finlandia dovrebbe affrontare diversi problemi, tra cui "un grave aumento delle spese militari a causa dell'adesione mal concepita e frettolosa alla Nato", nonché "le conseguenze derivanti dalle sanzioni illegali antirusse, che gli Stati europei non sono ancora stati in grado di gestire". (Rum)