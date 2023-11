Ue: Nagel (Bundesbank), prematuro taglio dei tassi da parte della Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe prematuro un taglio dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce) oppure ipotizzare un tale sviluppo, sebbene l'inflazione nell'Eurozona sia in calo. È quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Secondo il banchiere centrale della Germania, gli effetti principali sul livello dei prezzi nell'area dell'euro della svolta restrittiva dell'Eurotower devono ancora manifestarsi. Per Nagel, “sebbene l'inflazione sia diminuita in maniera significativa negli ultimi mesi, non possiamo presumere che il calo continui”. (Geb)