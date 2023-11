Corea del Sud: Seul rinvia il lancio del suo primo satellite spia militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha rinviato il lancio del suo primo satellite spia militare originariamente in programma per oggi. Lo ha annunciato tramite una breve nota il ministero della Difesa coreano, esattamente una settimana dopo il lancio del primo satellite spia militare della Corea del Nord, lo scorso martedì 21 novembre. Secondo la nota, il lancio è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche, e il prossimo tentativo è stato provvisoriamente fissato per sabato 2 dicembre. In base a un contratto con SpaceX, la Corea del Sud prevede di lanciare cinque satelliti spia entro il 2025, e il suo primo lancio con il razzo Falcon 9 di SpaceX era programmato presso la Vandenberg Air Force Base in California, negli Stati Uniti. Attualmente la Corea del Sud non dispone di satelliti di ricognizione militare propri e si affida in parte a satelliti spia degli Stati Uniti per monitorare gli spostamenti della Corea del Nord. (segue) (Git)