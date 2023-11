Corea del Sud: Seul rinvia il lancio del suo primo satellite spia militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha dichiarato che il lancio del primo satellite spia militare effettuato dal Paese è stato un esercizio del suo diritto all’autodifesa. Lo hanno riferito i media di Stato nordcoreani, secondo cui Kim ha visitato giovedì l'Amministrazione nazionale per la tecnologia aerospaziale (Nata) – l’agenzia nazionale di ricerca aerospaziale, nata da una riorganizzazione del settore effettuata il mese scorso - per complimentarsi con gli scienziati e i tecnici spaziali che hanno reso possibile il successo del lancio. Il collocamento nell’orbita terrestre del primo satellite militare nordcoreano è stato un "evento illuminante" a fronte delle iniziative "pericolose e aggressive" delle forze ostili, ha dichiarato Kim, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). La Corea del Nord ha organizzato ieri un ricevimento per celebrare il lancio, durante il quale il primo ministro Kim Tok Hun ha dichiarato che il satellite renderà le forze armate nordcoreane in "l'esercito migliore del mondo dotato della capacità di colpire in tutto il mondo". (segue) (Git)