Maltempo: Bordoni (Lega), non servono chiusure ma adeguata manutenzione del verde

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri che impone la chiusura di parchi e ville storiche, giardini, aree ludiche, cimiteri e perfino di alcune strade a causa del maltempo annunciato per oggi, serve a poco. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e segretario regionale della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, a proposito dell'ordinanza odierna che vieta l'accesso a parchi e ville a causa del maltempo. "Sono troppe le zone della città - aggiunge Bordoni - nelle quali una manutenzione adeguata e attenta del verde manca da anni, e mentre ci si limita a vietare la situazione peggiora di continuo, come ha tragicamente dimostrato quanto accaduto a Monteverde pochi giorni fa. I cittadini sono esposti a gravi rischi, vittime di incidenti addirittura mortali mentre camminano per le strade. Subito una task force che recuperi il patrimonio verde di tutta la città, dal centro alla periferia. Solo interventi rapidi, mirati, efficaci e competenti possono porre fine sia ai pericoli che allo scempio del patrimonio botanico di una città che ha oltretutto la prerogativa di essere tra quelle che vantano spazi verdi tra i più ampi e preziosi d'Europa", conclude Bordoni.(Com)