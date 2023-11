Ucraina: "Rbc", capo intelligence Budanov non è stato avvelenato come sua moglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della direzione generale dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov non sembra essere stato avvelenato, al contrario della moglie Marianna. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ucraina "Rbc", sulla base di quanto affermato da due fonti dei servizi segreti ucraini. In precedenza, i media di Kiev hanno riferito che la moglie di Budanov, Marianna Budanova, è stata avvelenata con metalli pesanti ed è stata ricoverata in ospedale. "Budanov sta bene, non gli è stato rilevato niente", hanno detto le fonti di "Rbc". (Kiu)