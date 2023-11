Decreto Energia: Pichetto, speranza è che sia come per tariffe telefoniche, vero mercato farà risparmiare italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso del 2024 il mercato libero deve andare a regime e bisogna stabilirne le modalità. Il ragionamento attuale è su qualche mese, anche per una grande campagna pubblicitaria che Arera e l'acquirente unico devono fare, perché è fondamentale dare il massimo delle informazioni. L'Italia è divisa in 26 zone, attualmente gli ammessi sono 19". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a 24 Mattino su Radio 24. Rispondendo a una domanda su se il mercato libero possa diventare come quello delle le tariffe telefoniche il ministro ha affermato: "La speranza è quella, però credo che sia nostro dovere dare il massimo dell'informazione e avere il massimo del controllo contro gli abusi, anche perché i venditori sono 600 e quindi nel libero prezzo c'è il diritto di fare il libero prezzo. Io non ho la sfera di cristallo, ma sono convinto che un vero mercato fa risparmiare, le imprese e la telefonia lo hanno dimostrato ma deve essere un vero mercato libero, senza via monopolistiche che condizionano il mercato".(Rin)