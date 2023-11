Karabakh: presidente Parlamento armeno, questione chiusa, è parte dell’Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Armenia, la questione relativa al Nagorno-Karabakh è chiusa, in quanto è riconosciuto da Erevan come parte dell’Azerbaigian. Lo ha detto il presidente del Parlamento armeno, Alen Simonyan, nel corso di un briefing con i giornalisti. Alla domanda se il problema si possa considerare quindi risolto, Simonyan ha affermato: "Cosa significa risolto? Qual è la risoluzione o la natura irrisolta della questione? La Repubblica di Armenia non si pone una domanda del genere, difende pienamente l'integrità territoriale dell'Azerbaigian, che include il Nagorno-Karabakh, come è stato più volte ribadito”. Come riportato dall’agenzia di stampa “Armenpress”, parlando con i giornalisti Simonyan ha osservato anche che l’Armenia dovrebbe partecipare al vertice dell'Unione economica eurasiatica che si terrà a dicembre a San Pietroburgo, in Russia, in quanto “costituisce il nostro ambiente economico in questo momento”. (Rum)