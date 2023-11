Giustizia: Zanella (Avs), governo in paranoia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giorgia Meloni e il suo governo vivono una sindrome di accerchiamento, sono preda di una crisi di paranoia che gli fa inventare nemici ovunque. Oggi usano la giustizia e l’attacco alla magistratura come arma di distrazione rispetto ai problemi veri che non sanno risolvere. Il ministro Nordio per posizionamento culturale e politico potrebbe fare qualcosa ma tace”. Lo ha detto a Rainews24 Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. (Rin)