Ucraina: ministro lettone Karins, mancanza armamenti ha minato controffensiva di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non è stata in grado di creare una controffensiva fulminea a causa della mancanza di equipaggiamento, "di armi che non sono arrivate in maniera rapida". A dirlo il ministro degli Esteri lettone, Krisjanis Karins, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles. "Questo ha permesso alla Russia di trincerarsi e preparare le proprie posizioni difensive, il che significa semplicemente che il compito è possibile, ma è molto più difficile di quanto forse alcuni immaginavano all'inizio", ha aggiunto. "Ci si aspettava che la controffensiva sarebbe stata fulminea e sarebbe avvenuta in una notte. È chiaro che non è così, ma se guardiamo ai numeri reali vediamo che gli ucraini infliggono danni alle attrezzature e al personale russo su base giornaliera", ha concluso. (Beb)