Decreto Migranti: Scutellà (M5s), da Meloni solo fuffa

- "La coalizione di destra ha vinto le elezioni cavalcando il cavallo di battaglia propagandistico dello stop all'immigrazione, ma poi quando è arrivata al governo ha miseramente fallito e ha cercato di coprire il suo fallimento propinando agli italiani solo altra fuffa propagandistica con annunci, decreti e accordi che si sono rivelati solo spot inutili e a loro volta fallimentari. L'esempio principe di questa fuffa sono state le fanfare con cui la Meloni il 17 settembre dichiarava da Lampedusa l'inizio di una nuova epoca storica di gestione comunitaria del problema immigrazione grazie al successo dell'azione del governo in Europa. Peccato che il giorno dopo la fuffa veniva clamorosamente smentita dalla stessa Meloni al telefono con i comici russi, con l'ammissione di essere frustrata perché sull'immigrazione l'Italia non è ascoltata in Europa. Questo governo la dovrebbe smettere di prendere in giro gli italiani, si dovrebbe guardare e allo specchio e dovrebbe dimettersi". Lo ha dichiarato la deputata Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue alla Camera, intervenendo in Aula sul cosiddetto decreto Cutro 2.(Rin)