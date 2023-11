Roma: Fassina, grande vittoria dei lavoratori Multiservizi, finalmente arrivata internalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande applauso e ringraziamenti alle lavoratrici e lavoratori di RomaMultiservizi ed ai loro sindacati. Finalmente è arrivata l’internalizzazione, dal 1 gennaio 2024 i lavoratori e i servizi passeranno al Campidoglio. Lo dichiara Stefano Fassina ex consigliere di Sinistra x Roma. "Nella scorsa consigliatura, - aggiunge - Sinistra per Roma ha lottato ogni giorno al loro fianco. Siamo stati infinite volte in piazza del Campidoglio con loro. Abbiamo chiesto e imposto, insieme alle altre opposizioni allora in Aula Giulio Cesare, decine di consigli comunali straordinari, presentato e approvato decine di mozioni per ottenere la vittoria oggi finalmente conquistata. Almeno uno dei punti fondamentali inseriti nel programma per sostenere il sindaco Gualtieri l’abbiamo realizzato", conclude Fassina.(Com)