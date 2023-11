Decreto Energia: Pichetto, qualcuno disponibile a deposito scorie nucleari c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo raccolto la sensazione che qualcuno è disponibile ad ospitare il deposito di scorie nucleari, è una necessità assoluta. C'è un grande equivoco sulle scorie nucleari: sono 22 container che ormai sono vetrificati in Inghilterra e in Francia e qualcosa in Slovacchia che sono da mettere li in qualche angolo, ma poi ogni giorno crescono, gli ospedali italiani producono scorie nucleari ogni giorno e ormai ci avviciniamo ai 100 mila metri cubi e questi da qualche parte dobbiamo metterli, altrimenti rimangono nelle cantine degli ospedali". Lo ha detto Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a "24 Mattino" su Radio 24. (Rin)