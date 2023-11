Cop28: Pichetto, presenza Papa Francesco può aiutare trattative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scontro tra mondo occidentale in questo momento e dall'altra parte, Cina e Russia, la situazione dei Paesi Brics che sono capitanati dal Sudafrica e dal Brasile e che si pongono a fianco dei Paesi in via di sviluppo nella contrattazione tra perdite e danni, è partita in modo forte già a Sharm el Sheikh. Questo mette tantissima carne al fuoco e tanti punti interrogativi, ha detto Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a "24 Mattino" su Radio 24. "Credo che ci sia un fatto importante è la presenza per la prima volta di un Papa ad una Cop. La presenza di Papa Francesco è un messaggio forte. Speriamo che questo ci permetta nelle trattative di arrivare a qualche passo avanti rispetto al blocco che abbiamo avuto l'anno scorso", ha concluso.(Rin)