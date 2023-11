Imprese: Aci, il 39 per cento delle auto in Italia ha più di 15 anni d'età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia quasi 4 auto su 10 (39 per cento) hanno più di 15 anni d'età; consentire l'uso in sicurezza dei veicoli con sistemi avanzati di assistenza alla guida e favorire l'introduzione dei veicoli a guida automatica, digitalizzando le infrastrutture e adeguando manti e segnaletica stradale; accelerare il processo normativo che abilita l'uso di veicoli con sistemi avanzati di guida autonoma; integrare i percorsi formativi dei giovani, con moduli relativi all'uso dei sistemi di assistenza alla guida; promuovere campagne informative sui benefici dei sistemi di assistenza alla guida e analisi specialistiche per evidenziare l'eventuale impatto sugli incidenti stradali delle dotazioni di assistenza alla guida e guida automatica. Sono questi - secondo "L'auto di domani: sicura, sostenibile e accessibile", il Rapporto della Fondazione Caracciolo, presentato questa mattina a Roma, alla 76esima "Conferenza del Traffico e della Circolazione" - i sei punti imprescindibili per far sì che, anche in Italia, automazione ed elettrificazione possano rivoluzionare la mobilità, rendendola più sicura, più efficiente e più verde. Sei anche i passi necessari per affrontare, in modo eco-razionale, il percorso verso l'auspicato azzeramento delle emissioni di gas serra: coprire, con fonti rinnovabili, la crescente domanda di energia elettrica, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili; affrontare - in modo tecnologicamente neutro – il tema dei carburanti "alternativi", valutando, congiuntamente, coefficiente emissivo e di efficienza; cogliere i progressi della chimica delle batterie e valorizzarne il potenziale di accumulo per le fasi di sovrapproduzione rinnovabile; valutare, nelle politiche di sostegno al rinnovo, tutte le opzioni che consentono di traguardare in modo razionale, gli obiettivi di riduzione dell'impatto carbonico; incentivare i comportamenti di acquisto e guida sostenibile delle auto, utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie disponibili; introdurre nei corsi per l'acquisizione della patente di guida gli elementi essenziali sui diversi sistemi di alimentazione ed i relativi motori. (segue) (Com)