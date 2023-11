Imprese: Aci, il 39 per cento delle auto in Italia ha più di 15 anni d'età (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mobilità di domani – ha dichiarato il Presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani - sarà un ecosistema complesso. Per arrivarci, occorre lavorare oggi su un insieme di criticità che richiedono un sistema integrato di azioni, coordinate da una politica di lungo periodo che favorisca l'evoluzione tecnologica dei veicoli, l'ammodernamento delle infrastrutture stradali ed energetiche, l'adeguamento della normativa e la diffusione di una nuova cultura della mobilità responsabile e sostenibile per tutti". Secondo Giuseppina Fusco, Presidente della Fondazione Caracciolo e Vicepresidente ACI, "Per tradurre in politiche concrete e razionali gli scenari virtuosi prefigurati nei programmi, è necessario mantenere un 'approccio realistico e tecnologicamente neutro', che tenga conto degli importanti traguardi raggiunti dalla nostra industria, in virtù dell'ingegno e degli investimenti in ricerca e sviluppo che l'Italia ha portato avanti in questi anni. Un significativo contributo alla decarbonizzazione della mobilità può derivare dai biocarburanti avanzati, già utilizzabili nei veicoli in circolazione, che offrono livelli emissivi analoghi a quelli dei veicoli elettrici e consumi energetici addirittura inferiori. Senza contare i benefici in termini di economia circolare". (Com)