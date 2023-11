Usa: “Abc”, Pence ha rivelato al procuratore Smith nuovi dettagli su Trump dopo le elezioni del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha rivelato al procuratore speciale Jack Smith nuovi dettagli sul tentativo dell’allora presidente Donald Trump d’invertire il risultato delle elezioni del 2020. Lo rivela l’emittente “Abc News” citando fonti a conoscenza del dossier. Pence, in particolare, avrebbe raccontato di come Trump, nei giorni antecedenti l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, si fosse circondato di avvocati “svitati”, esponesse teorie “non americane” e di come stesse spingendo il Paese verso una “crisi costituzionale”. Nei suoi colloqui con la squadra del procuratore Smith, il leader repubblicano si sarebbe anche detto “sicuro” di avere all’epoca ribadito a Trump come non vi fossero prove sufficienti a denunciare brogli elettorali. L’allora presidente uscente, avrebbe raccontato Pence, era tuttavia “irremovibile” e continuava a sostenere che le elezioni erano state “rubate”. Pence è il più importante dirigente pubblico ad aver parlato sotto giuramento con il team di Smith, che sta raccogliendo prove per incriminare Trump per il tentativo illegale di “restare al potere” dopo la sconfitta alle elezioni del 2020 e di “erodere la fiducia pubblica” nelle istituzioni democratiche. È anche possibile che l’ex vicepresidente decida di testimoniare durante l’eventuale processo a carico di Trump, che dovrebbe iniziare non prima del prossimo marzo. (Was)