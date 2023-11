Spagna: Eh Bildu, se non sarà aperto dibattito territoriale la legislatura non durerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore generale del partito indipendentista basco Eh Bildu, Arnaldo Otegi, ha espresso la convinzione che sarà aperto un dibattito territoriale in Spagna o la legislatura "semplicemente non durerà". Lo ha detto in un'intervista a "Radio Popular", spiegando che non si può continuare a mantenere una legislatura senza affrontare questo tema quando ci sono cinque partiti politici (il Partito nazionalista basco, Uniti per la Catalogna, Sinistra repubblicana di Catalogna, Blocco nazionalista galiziano ed Eh Bildu) che fanno parte della "plurinazionalità dello Stato". Per Arnaldo Otegi, la Spagna "è uno Stato plurinazionale e deve iniziare a riconoscersi come tale" e questo riconoscimento "inizierebbe a "porre le basi per una possibile soluzione democratica ai problemi nazionali". (Spm)