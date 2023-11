Infrastrutture: Salvini al tavolo governo-sindacati, soddisfatto per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono assolutamente soddisfatto della manovra per quanto riguarda le infrastrutture”. Lo ha detto, secondo quanto segnalano fonti del dicastero, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, prendendo la parola durante il tavolo di confronto tra governo e sindacati. “Per ogni miliardo di investimenti - ha aggiunto - si generano fino a 20 mila posti di lavoro, sarà un moltiplicatore grazie agli investimenti previsti per costruire, ammodernare o ristrutturare”. Salvini ha citato, tra le altre cose, gli sforzi su rete idrica, rete stradale, investimenti sulle ferrovie e ponte sullo Stretto. Il vicepremier e ministro ha sottolineato le risorse per il prossimo piano casa e ha esplicitato alcuni stanziamenti per le metropolitane come i più di 500 milioni per la rete milanese. Non mancano risorse per nuovi treni Intercity per i pendolari e per la sicurezza stradale. (Rin)