I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: giunta militare revoca legge anti-immigrazione che criminalizza il traffico di migranti - La giunta militare del Niger ha annullato una legge anti-immigrazione che criminalizza il traffico di migranti attraverso il Paese. In un comunicato, la giunta di Niamey ha annunciato l'abrogazione della legge, sottolineando che il leader della giunta, il generale Abdourahamane Tchiani, ha firmato un decreto di revoca. La legge era stata introdotta nel 2015 con il sostegno dell’Ue per contribuire a ridurre il flusso di cittadini dell’Africa occidentale verso l’Europa ed era stata ampiamente osteggiata dagli abitanti del deserto le cui economie dipendevano dal traffico. Si teme che le bande di trafficanti possano vedere l'abrogazione della legge come un'opportunità per trasportare persone verso la Libia o l'Algeria per poi proseguire il viaggio verso l'Europa. Secondo gli analisti, la mossa indica che la giunta sta affermando la propria autorità a dispetto delle pressioni internazionali. Il Niger ha ricevuto circa 1,9 miliardi di dollari in sostegno legato alla migrazione tra il 2015 e il 2022. Non è ancora chiaro come l’Ue risponderà a quello che oggi viene visto come un duro colpo alla sua strategia di gestione dei flussi migratori dall’Africa. (segue) (Res)