I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Burkina Faso: attacco jihadista su vasta scala nella città di Djibo, aggressori respinti dall'esercito - La città di Djibo, situata nella regione del Sahel, nel nord del Burkina Faso, è stata oggetto di un attacco jihadista dopo che numerosi aggressori arrivati ​​in moto e in auto hanno preso d'assalto l'accampamento delle forze antiterrorismo e diversi punti strategici della città. Per più di due ore, l'agenzia d'informazione burkinabè "Aib", gli aggressori hanno aperto il fuoco sulla popolazione locale, incendiando e saccheggiando case e beni. I combattimenti sono stati particolarmente violenti nel campo militare, occupato dagli aggressori per diverse ore, prima della controffensiva dell'esercito nella quale sono stati uccisi "più di 400 terroristi”, stando a quanto comunicato dall'esercito. Non è finora stato fornito alcun bilancio ufficiale delle vittime dell'aggressione. Da più di due anni la città di Djibo è sotto il blocco dei gruppi jihadisti armati. Gli abitanti della città vengono riforniti grazie ad un ponte aereo allestito dal Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni unite o dai rari convogli scortati dall'esercito del Burkina Faso, regolarmente fatti oggetto di attacchi da parte dei gruppi armati. (Res)