© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: ministro Interno Libia e funzionario Oim discutono irregolari e rimpatrio volontario - Il ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Imad Trabelsi, ha discusso con il direttore dell'ufficio regionale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Othman al Belbisi, in merito al lavoro di quest’ultima nel Paese nordafricano sul rimpatrio volontario dei migranti irregolari. Lo ha riferito il ministero dell’Interno sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che la discussione ha riguardato anche il meccanismo per sviluppare una strategia di politica migratoria. Durante l'incontro, a cui hanno partecipato il capo del Servizio anti-immigrazione clandestina, Mohammed al Khoja, e il capo del Servizio di guardia di frontiera, Mohammed al Marhani, le parti hanno discusso dei problemi relativi alla concessione dei visti di uscita per il rimpatrio volontario e alla fornitura di un supporto tecnico e finanziario, al fine di limitare il fenomeno della migrazione irregolare ed elaborare una visione unitaria sul rimpatrio volontario e sul sostegno ai porti e ai punti di approdo. (segue) (Res)