I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: ministra Famiglia presenta strategia per produzione indicatori violenza sulle donne - La ministra della Famiglia, delle donne, dei bambini e degli anziani, Amel Belhaj Moussa, ha inaugurato la conferenza di presentazione della strategia nazionale per la produzione di indicatori di violenza contro le donne basati sui registri amministrativi, organizzata dal Centro di ricerca, studi, documentazione e informazione sulle donne (Credif). Lo ha riferito lo stesso ministero sulla sua pagina Facebook ufficiale, precisando che l'annuncio è arrivato nell'ambito della campagna internazionale "16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne". La ministra ha sottolineato che la strategia consentirà di accedere a dati statistici nazionali periodicamente aggiornati, prodotti secondo indicatori stabiliti su basi scientifiche e utilizzando un approccio partecipativo. Ciò consentirà di fornire indicatori specifici per misurare le diverse dimensioni della violenza contro le donne e le sue manifestazioni. Finora sono stati individuati 112 indicatori, partendo da un nucleo iniziale di 24 indicatori nel 2017 e 38 indicatori nel 2019. Belhaj Moussa ha aggiunto che il Credif lavora dal 2015 per esaminare e rafforzare la produzione statistica sulla violenza contro le donne attraverso un supporto tecnico e sul campo. La strategia ha permesso di individuare 50 indicatori per il ministero dell'Interno, 30 per quello della Giustizia, 14 per quello della Sanità, 10 indicatori per gli Affari sociali e 8 per il ministero della Famiglia, delle donne, e degli anziani. Belhaj Moussa ha inoltre confermato che il Credif è stato incaricato di pubblicare il primo rapporto della Tunisia sui risultati ottenuti in relazione al quinto obiettivo delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, "l'uguaglianza di genere", e al decimo obiettivo, "la riduzione delle disuguaglianze". (segue) (Res)