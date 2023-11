© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: progetti di produzione di energia rinnovabile in fase di richiesta d'offerta - Alcuni progetti di produzione di energia rinnovabile, per una capacità totale di 1700 megawatt, sono attualmente in fase di richiesta di offerta. Il capo di gabinetto del ministro dell'Industria, delle miniere e dell'energia, Ahlem Syeb, ha dichiarato che i contratti saranno presentati all'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) non appena saranno finalizzati, secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Tunis Afrique Presse”. Rispondendo alle domande dei parlamentari durante la sessione plenaria sul bilancio della missione del ministero dell'Industria, Sayeb ha sottolineato che il costo di produzione dell'energia rinnovabile è inferiore a quello del gas e che le energie rinnovabili faranno risparmiare 800 milioni di dinari (235,6 milioni di euro). Per quanto riguarda le interruzioni di corrente, Sayeb ha affermato che la Società tunisina per l'energia elettrica e il gas (Steg) sta lavorando per riparare le interruzioni di corrente nella sua rete di 13 mila chilometri. Al termine del dibattito, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo ha approvato il bilancio per l'Industria, le miniere e l'energia incluso nel bilancio statale 2024, con 99 voti a favore, 16 astensioni e quattro voti contrari. (Res)