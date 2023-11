I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Israele riceve l'elenco degli ostaggi che saranno rilasciati oggi - Il primo ministro Israele, Benjamin Netanyahu, ha ricevuto l'elenco degli ostaggi che verranno rilasciati oggi, mentre la pausa umanitaria nella Striscia di Gaza è stata prolungata per altri due giorni, a partire da oggi. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "Times of Israel", secondo cui i nomi dei sequestrati sono al momento in fase di revisione. La tregua tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas è stata prorogata altri due giorni grazie alla mediazione di Egitto e Qatar. Nei prossimi giorni dovrebbero essere rilasciati altri 20 ostaggi israeliani e 60 prigionieri palestinesi. (segue) (Res)