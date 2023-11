© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: nuova delegazione del Qatar è arrivata in Israele - Un aereo della Qatar Airways - che sabato, 25 novembre, aveva portato i membri di una delegazione da Doha in Israele – è atterrato un’ora fa a Tel Aviv. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”, secondo cui la delegazione, che per la seconda volta in quattro giorni è giunta in Israele, ha come obiettivo di discutere i possibili sviluppi dei negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani. Si tratta di “un evento estremamente insolito”, evidenzia il quotidiano, considerando che non esistono relazioni diplomatiche tra Israele e Qatar. La nuova visita di una delegazione del Qatar a Tel Aviv fa seguito all’estensione di due giorni della tregua fra Israele e il gruppo islamista Hamas – legato al Qatar – che si è conclusa ieri. Nei quattro giorni di tregua iniziati venerdì 24 novembre e conclusi ieri 27 novembre, sono stati rilasciati 50 ostaggi israeliani in cambio della liberazione di 150 prigionieri palestinesi. Secondo i media, nei due giorni di tregua aggiuntivi - oggi e domani - è attesa la liberazione di altri 20 ostaggi e di 60 prigionieri palestinesi. (segue) (Res)