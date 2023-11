Sudafrica: discorso di Ramaphosa scritto con intelligenza artificiale, presidenza respinge le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Sudafrica ha respinto le accuse secondo cui parti di un discorso pronunciato dal presidente Cyril Ramaphosa la scorsa settimana sarebbero state scritte utilizzando l'intelligenza artificiale. Il portavoce del presidente, Vincent Magwenya, ha negato le affermazioni sostenendo che la presidenza non utilizza strumenti d'intelligenza artificiale per contenuti come i discorsi, tuttavia ha aggiunto che alcune parti del discorso sono state scritte dal dipartimento dell’Istruzione per l’ufficio del presidente e che verrà avviata un'indagine interna. "L'uso dell'intelligenza artificiale per produrre discorsi o qualsiasi altro materiale è inaccettabile e verranno intraprese azioni nel caso in cui questi rapporti si rivelassero corretti", ha detto Magwenya in una nota. In una serie di post condivisi su X, lo YouTuber Roman Cabanac ha affermato che il discorso di Ramaphosa del 21 novembre sarebbe stato scritto da ChatGpt, un chatbot basato su modello linguistico sviluppato da OpenAI e lanciato nel novembre 2022. Uno dei post mostra uno screenshot di "scribbr.com" in cui viene controllata una parte del discorso e mostra una probabilità dell'89 per cento che il discorso fosse stato generato dallo strumento AI.(Res)