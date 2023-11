Migranti: von der Leyen, aggiornare norme contro trafficanti e cooperare con Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro il traffico di migranti servono nuove norme e una collaborazione con le Nazioni Unite. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aprendo la Conferenza internazionale su un'alleanza globale per contrastare il traffico di migranti, a Bruxelles. "Abbiamo tutti qualcosa da imparare e da condividere qui in Europa. Stiamo lavorando proprio ora per aggiornare la nostra legislazione anti trafficanti, che ha 20 anni. Aggiorneremo la definizione del reato di traffico di migranti, inaspriremo le sanzioni ed estenderemo la nostra portata giurisdizionale. Vogliamo anche migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e le agenzie con un unico Centro europeo contro il traffico di migranti, per coordinare le attività e condividere le informazioni in Europol", ha detto la presidente della Commissione europea. (segue) (Beb)