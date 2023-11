Migranti: von der Leyen, aggiornare norme contro trafficanti e cooperare con Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Creeremo delle task force operative, anche con i Paesi partner, ed Europol dispiegherà del personale per rafforzare le capacità degli Stati membri sul campo. Le reti di contrabbando sono in continua evoluzione, ma anche la nostra risposta deve evolversi costantemente. E mentre aggiorniamo la nostra legislazione per prevenire e rispondere al traffico di migranti, vogliamo anche intensificare la nostra cooperazione con i partner internazionali. E qui l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha un ruolo centrale da svolgere", ha aggiunto von der Leyen. "Siete i custodi della Convenzione Onu contro il crimine organizzato transnazionale, entrata in vigore 20 anni fa a Palermo, e oggi vogliamo sostenervi ancora di più, sia per accompagnare i firmatari, con assistenza legale e tecnica, sia per coinvolgere altri Paesi. Insieme possiamo assicurarci di avere tutti gli strumenti giusti per dare la caccia a queste reti criminali", ha concluso. (Beb)