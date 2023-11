Energia: Mubadala punta a incrementare l'esposizione ai settori con "mega-trend favorevoli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mubadala Investment Company, uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, mira a incrementare aumentare la propria esposizione a settori e aree geografiche alimentati da “mega-tendenze favorevoli”, puntando a raddoppiare le dimensioni del proprio portafoglio nel prossimo decennio. Lo riferisce il quotidiano “The National”, secondo cui il vice direttore generale del gruppo, Waleed al Muhairi, ha dichiarato che intende investire in settori quali le scienze della vita, i consumi, la tecnologia, il capitale di rischio e di crescita in Asia e in altri mercati emergenti. “Vogliamo ridurre gradualmente la nostra esposizione ai settori con venti contrari” e “aumentare la nostra esposizione a classi di attività stabili che migliorano la prevedibilità dei rendimenti e la copertura contro i futuri cicli economici, come il settore immobiliare, le infrastrutture e il credito privato", ha affermato Al Muhairi. (Res)