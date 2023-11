Cina: rapporto, Pechino rafforzerà primato nel mercato regionale delle energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rafforzerà ulteriormente il proprio primato nel mercato delle energie rinnovabili dei Paesi asiatici in via di sviluppo, consolidando la tendenza progressivamente emersa nell’ultimo decennio. E’ quanto afferma un rapporto della società di consulenza Wood Mackenzie, che evidenzia come Pechino stia abbandonando la costruzione di nuove centrali a carbone e il finanziamento di progetti ad alta intensità di carbonio nella regione, concentrando invece ulteriori risorse proprio sulle rinnovabili. Nell’arco dell’ultimo decennio, la Cina ha realizzato all’estero progetti energetici per 128 gigawatt - più dell’intera capacità di produzione energetica dell’Australia – con un investimento complessivo stimato in 200 miliardi di dollari, secondo lo studio. I tre quarti di tale capacità sono stati installati dalla Cina in Asia: i tre mercati principali sono stati Pakistan, Vietnam e Indonesia, che da soli hanno rappresentato oltre un terzo del mercato estero cinese dei progetti energetici. Il 57 per cento della capacità totale installata dalla Cina all’estero nell’ultimo decennio è stata rappresentata da progetti a carbone e a gas, ma gli ultimi tre anni “hanno esibito una forte tendenza alla cancellazione (…) di progetti relativi al carbone nel Sud-est asiatico”. Nel 2021 la Cina ha annunciato piani per la progressiva interruzione dei finanziamenti di nuove centrali a carbone all’estero, e Pechino sta progressivamente abbandonando anche l’esportazione di tecnologie relative a quel combustibile fossile. Di contro – afferma il rapporto - la Cina sta diventando sempre più influente nel comparto delle rinnovabili, con un vero e proprio “boom” di esportazioni legate alla generazione di “energia verde”. (Was)