Portogallo: riprendono oggi difficili trattative tra medici e governo su aumenti salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei medici portoghesi ed il ministero della Salute tornano a negoziare oggi un accordo sugli aumenti salariali. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", si tratta del 36mo incontro che si svolge alla vigilia del voto finale sul bilancio dello Stato 2024, dopo 19 mesi di negoziati senza il raggiungimento di un'intesa. "Quando abbiamo già quasi 40 ospedali colpiti, con servizi di emergenza chiusi dal nord al sud del Paese, e abbiamo visto che quasi 500 posti vacanti nel tirocinio medico sono stati lasciati scoperti, un quinto dei posti disponibili, il ministro Manuel Pizarro ha un'ultima opportunità in questo incontro per salvare le carriere mediche e il futuro del sistema sanitario nazionale", ha affermato la Federazione nazionale di medici (Fnam) in un comunicato. La Fnam che chiede aumenti salariali del 30 per cento e un aggiornamento dello stipendio base che riporti il potere d'acquisto ai livelli precedenti alla crisi finanziaria del 2008.(Spm)