Scuola: M5s a Valditara, chiarezza su accordo con multinazionale sotto processo

- "Vogliamo sapere da Giuseppe Valditara i motivi e il dettaglio dei contenuti del protocollo d'intesa che il ministero dell'Istruzione avrebbe stretto - secondo quanto riportato dal quotidiano 'La notizia' - con una multinazionale del turismo studentesco attualmente sotto processo negli Stati Uniti. Siamo curiosi di comprendere se la volontà di Valditara e del governo sia quella di esternalizzare e privatizzare servizi che potrebbero essere svolti direttamente dal ministero o da soggetti ad esso riferibili, anziché da privati. Ma soprattutto Valditara non può non essere a conoscenza dei gravissimi fatti in cui è coinvolta la multinazionale in questione, e dunque gli chiediamo di esprimersi circa l'opportunità di un accordo che coinvolge le scuole italiane proprio con quella società". Lo affermano gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato.(Rin)