Medio Oriente: ministro Difesa francese, nella regione "si balla su un vulcano" per rischio escalation

- In Medio Oriente "si balla su un vulcano" per il rischio di una escalation del conflitto tra Isreale e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, all'emittente televisiva "CNews". Secondo il ministro, una "escalation regionale" non è da escludere dopo l'attacco di Hamas contro Israele. "Difendiamo i nostri valori ma cerchiamo anche di dominare ogni forma di escalation che sarebbe assolutamente spaventosa" anche "per la nostra sicurezza", ha affermato Lecornu. (Frp)