Sudafrica: incidente in una miniera di platino, almeno 11 morti

- Undici persone sono morte in un incidente avvenuto in una miniera di platino nella provincia del Nord-ovest del Sudafrica. È quanto riferito in una nota dalla compagnia mineraria Implats, che gestisce il sito, secondo cui l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio nella miniera di Impala Rustenburg. Secondo quanto riferito dal portavoce dell'azienda, Johan Theron, 86 persone sono state coinvolte nell'incidente, 11 delle quali sono morte e alcune altre hanno riportato ferite molto gravi. L'operazione di salvataggio della miniera si è conclusa e sono iniziate le indagini sull'incidente, ha aggiunto il portavoce, precisando che l'incidente è stato causato dal guasto ad una fune avvolta collegata ad un ascensore che solleva le persone su e giù per il pozzo della miniera. (Res)