Montenegro: Parlamento adotta emendamenti a legge su censimento della popolazione

- Il Parlamento del Montenegro ha adottato gli emendamenti alla legge sul censimento della popolazione, che si terrà nel Paese balcanico dal 30 novembre al 15 dicembre. Le modifiche prevedono che la rilevazione possa essere prorogata per un massimo di 15 giorni, se ritenuto necessario. Lo riporta la stampa locale. L'Assemblea di Podgorica ha inoltre adottato la decisione sull'istituzione di un Comitato per il monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sulle condizioni per lo svolgimento del censimento e dell'attuazione dello stesso processo. Il comitato sarà formato su base paritaria da sette membri della maggioranza parlamentare e dell'opposizione. (Seb)