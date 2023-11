Svezia-Italia: ambasciatore Bjorklund, punti contatto in cooperazione industriale su transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Svezia e Italia ci sono differenze ma anche similarità, e questo emerge nell’ambito della transizione verde e della cooperazione industriale che può emergere fra i due Paesi. Lo ha affermato l’ambasciatore svedese in Italia, Jan Bjorklund, in apertura della Green Transition Conference a Roma. “Il cambiamento climatico è una delle principali sfide per l’umanità”, ha rilevato Bjorklund, sottolineando l’importanza di affrontare il tema con la partecipazione di aziende e istituzioni italiane e svedesi. “Il ruolo di un ambasciatore è creare opportunità di confronto”, ha aggiunto Bjorklund. (Res)