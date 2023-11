Serbia: agenzia scommesse indica Partito progressista (Sns) favorito alle elezioni del 17 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista elettorale La Serbia non deve fermarsi, guidata dal Partito progressista serbo (Sns), secondo le quote pubblicate dall'agenzia di scommesse "Meridian Bet" è la favorita alle elezioni del 17 dicembre. La quota più bassa dell'agenzia è infatti assegnata al Partito progressista serbo con il 42,5 per cento dei voti. Stando alle stime del bookmaker, il Partito socialista serbo (Sps) che sostiene come premier Ivica Dacic otterrà il 10,2 per cento dei voti, mentre la lista dell'opposizione di centrosinistra Serbia contro la violenza si attesterà al 21,3 per cento. L'affluenza alle urne dovrebbe essere intorno al 53 per cento. Per quanto riguarda i candidati a primo ministro, il favorito è l'attuale ministro delle Finanze Sinisa Mali, seguito dall'attuale premier Ana Brnabic. Alle elezioni di Belgrado la lista del partito Sns è ancora favorita con il 37,6 per cento delle preferenze, seguita da Serbia contro la violenza con il 33,4 per cento. Come sindaco, è favorito Aleksandar Sapic (Sns), che già guida la capitale. (Seb)